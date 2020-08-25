Арахамия: Украина имеет финансовый и карантинный планы в случае второй волны COVID-19

"Украина, насколько я владею информацией, готова ко второй волне. Есть план финансовой, каким образом это финансировать. Есть план карантинный, каким образом все мероприятия делать. Здесь нервничать сильно не надо, но люди все же немного забыли о карантине", - сказал Арахамия.

Напомним, как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство продолжит готовиться ко "второй волне" коронавирусной болезни (COVID-19), важно оборудовать как можно больше мест в больницах.