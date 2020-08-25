Арахамія: Україна має фінансовий та карантинний плани у разі другої хвилі COVID-19

"Україна, наскільки я володію інформацією, готова до другої хвилі. Є план фінансовий, яким чином це фінансувати. Є план карантинний, яким чином всі заходи робити. Тут нервуватись сильно не треба, але люди все ж таки трохи забули про карантин", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд продовжить готуватися до "другої хвилі" коронавірусної хвороби (COVID-19), важливо обладнати якомога більше місць у лікарнях.