Арахамія: Україна має фінансовий та карантинний плани у разі другої хвилі COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна готова до другої хвилі коронавірусної хвороби, є карантинний та фінансовий плани. Про це розповів журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Україна, наскільки я володію інформацією, готова до другої хвилі. Є план фінансовий, яким чином це фінансувати. Є план карантинний, яким чином всі заходи робити. Тут нервуватись сильно не треба, але люди все ж таки трохи забули про карантин", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд продовжить готуватися до "другої хвилі" коронавірусної хвороби (COVID-19), важливо обладнати якомога більше місць у лікарнях.