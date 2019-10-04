Арахамия рассказал, как будет реализовываться закон по продаже земли в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что закон относительно продажи земли не будет распространяться на Крым, который сейчас временно оккупирован. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту УНН.
"Сейчас никак, как и любой законопроект и закон, который мы принимаем. Он распространяется на Украину, но, учитывая, что Крым сейчас аннексированный - это не работает. Поэтому, это будет какое-то время висеть в таком неопределенном состоянии до того, как мы вернем Крым к себе", - рассказал он.
Добавим, 25 сентября в Верховную Раду внесли правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Положениями проекта закона определяется, в частности, что с 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, то есть запускается рынок земли.
Напомним, относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них - по 2-3 альтернативных.