АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yegipetЕгипет
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  125960 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  143129 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  144815 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  142270 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113604 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127504 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120571 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128967 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141597 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128537 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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12 марта 2024, 06:25  •  320481 просмотра

АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

Египет: В воскресенье в Катаре возобновятся переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, причем ХАМАС предлагает трехэтапный план, предусматривающий обмен пленными, вывод израильских войск и снятие блокады Газы в обмен на постоянное прекращение огня.

Война •   •  3886 просмотра
АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

Генсек ООН осудил попытку России провести выборы президента в оккупированной Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытки России провести президентские выборы в оккупированных регионах Украины, подтвердив приверженность ООН суверенитету и территориальной целостности Украины.

Война •   •  5629 просмотра
Генсек ООН осудил попытку России провести выборы президента в оккупированной Украине

В Исландии на полуострове началось извержение вулкана Рейкьянес

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, что заставило власти эвакуировать жителей города Гриндавик.

Общество •   •  4837 просмотра
В Исландии на полуострове началось извержение вулкана Рейкьянес

Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Франция предложит России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр, а участие российских спортсменов будет находиться под пристальным контролем.

Война •   •  6628 просмотра
Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области Укрзализныця временно закрыла движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский с прицепными вагонами из Ужгорода.

Общество •   •  7282 просмотра
Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

16 марта российские военные 66 раз обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и беспилотники.

Война •   •  8528 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом будущих семейных детских садов, поскольку Министерство образования разрабатывает систему трансформации детских садов, включая семейные варианты.

Общество •   •  7107 просмотра
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква

Украина ведет активные переговоры о гарантиях безопасности с 10 странами, в дополнение к уже заключенным 7 таким соглашениям с 5 странами G7.

Война •   •  11130 просмотра
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква

Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"

Макрон заявил, что он и канцлер Шольц согласуют инициативы по Украине, подчеркнув значительные обязательства Германии в производстве вооружений и обслуживании военной техники, а также важность роли Германии в коалиции по вопросам вооружений дальнего радиуса действия.

Война •   •  12149 просмотра
Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"

В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  17987 просмотра
В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга