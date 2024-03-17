АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

По словам египетских официальных лиц, переговоры, направленные на прекращение огня в войне Израиля и ХАМАС, возобновятся в Катаре уже в воскресенье, пишет АР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ХАМАС предоставил посредникам новое предложение по трехэтапному плану, который должен прекратить боевые действия, по словам двух египетских официальных лиц. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены раскрывать содержание деликатных дискуссий.

Первым этапом будет шестинедельное прекращение огня, которое приведет к освобождению 35 заложников - женщин, больных и стариков - которых удерживают боевики в Газе в обмен на 350 палестинских заключенных, которых удерживает Израиль.

ХАМАС также освободит по меньшей мере пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных, в том числе некоторых, отбывающих длительные сроки по обвинениям в терроризме, за каждого солдата.

Израильские войска отступят с двух главных дорог в Газе, позволят перемещенным палестинцам вернуться в северную часть Газы, которая была опустошена боевыми действиями, и позволят свободный поток помощи в этот район, заявили официальные лица.

На втором этапе обе стороны объявили бы о постоянном прекращении огня, а ХАМАС освободил израильских солдат, оставшихся в заложниках, в обмен на новых пленных, сообщили официальные лица.

На третьем этапе ХАМАС передаст тела, которые он держит, в обмен на то, что Израиль снимет блокаду Газы и позволит начать реконструкцию, заявили официальные лица.

Ожидается, что переговоры возобновятся в воскресенье днем, хотя, по словам египетских чиновников, они могут быть перенесены на понедельник.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение "нереалистичным", но согласился отправить израильских переговорщиков в Катар. Его правительство отвергло призывы к постоянному прекращению огня, настаивая, что сначала оно должно выполнить свою заявленную цель "уничтожить ХАМАС".

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