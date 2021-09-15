Apple прекратила выпуск трех моделей iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Apple официально прекратила выпуск моделей iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Это произошло после запуска iPhone 13 Series. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Latestly.
Детали
Компания имеет тенденцию отказываться от старых моделей iPhone после выпуска нового iPhone, и на этот раз Apple решила отказаться от вышеупомянутых устройств. Текущая линейка iPhone от Apple включает iPhone SE, iPhone 12 iPhone 12 Mini, iPhone 11 и iPhone 13 Series.
Дополнение
Вчера компания Apple провела онлайн-презентацию, в рамках которой широкой публике были представлены планшеты iPad и iPad mini, смарт-часы Watch Series 7, новые смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также флагманы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.