Apple прекратила выпуск трех моделей iPhone

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113781 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126582 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110643 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109338 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138047 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121710 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161448 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143254 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
Apple прекратила выпуск трех моделей iPhone

Apple прекратила выпуск трех моделей iPhone

Киев  •  УНН

 • 39649 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Apple официально прекратила выпуск моделей iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Это произошло после запуска iPhone 13 Series. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Latestly.

Детали

Компания имеет тенденцию отказываться от старых моделей iPhone после выпуска нового iPhone, и на этот раз Apple решила отказаться от вышеупомянутых устройств. Текущая линейка iPhone от Apple включает iPhone SE, iPhone 12 iPhone 12 Mini, iPhone 11 и iPhone 13 Series.

Дополнение

Вчера компания Apple провела онлайн-презентацию, в рамках которой широкой публике были представлены планшеты iPad и iPad mini, смарт-часы Watch Series 7, новые смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также флагманы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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