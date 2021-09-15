Apple припинила випуск трьох моделей iPhone

Деталі

Компанія має тенденцію відмовлятися від старих моделей iPhone після випуску нового iPhone, і на цей раз Apple вирішила відмовитися від вищезгаданих пристроїв. Поточна лінійка iPhone від Apple включає iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 і iPhone 13 Series.

Доповнення

Вчора компанія Apple провела онлайн-презентацію, в рамках якої широкій публіці були представлені планшети iPad і iPad mini, смарт-годинник Watch Series 7, нові смартфони iPhone 13 і iPhone 13 mini, а також флагмани iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.