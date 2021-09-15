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17 березня, 19:38 • 82642 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106865 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 165253 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147460 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 148588 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159622 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177125 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150037 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159208 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176033 перегляди

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Apple припинила випуск трьох моделей iPhone

Apple припинила випуск трьох моделей iPhone

Київ • УНН

 • 39661 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Apple офіційно припинила випуск моделей iPhone XR, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. Це сталося після запуску iPhone 13 Series. Про це інформує УНН з посиланням на Latestly.

Деталі

Компанія має тенденцію відмовлятися від старих моделей iPhone після випуску нового iPhone, і на цей раз Apple вирішила відмовитися від вищезгаданих пристроїв. Поточна лінійка iPhone від Apple включає iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 і iPhone 13 Series.

Доповнення

Вчора компанія Apple провела онлайн-презентацію, в рамках якої широкій публіці були представлені планшети iPad і iPad mini, смарт-годинник Watch Series 7, нові смартфони iPhone 13 і iPhone 13 mini, а також флагмани iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

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