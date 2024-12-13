Apple прекращает продажи iPhone SE и iPhone 14: в чем причина
Киев • УНН
Apple остановит продажи iPhone SE и iPhone 14 из-за требований ЕС по USB-C портов с 2025 года. Компания не планирует перевыпускать эти модели с новым портом, зато сосредоточится на будущих версиях.
Apple остановит продажи iPhone SE и серии iPhone 14 до конца года из-за новых требований ЕС по зарядным портам USB-C, которые вступают в силу в 2025 году.
Пишет УНН со ссылкой на iGeneration.
Apple прекратит продажи iPhone SE и моделей серии iPhone 14 в конце года из-за введения требования ЕС относительно универсального зарядного порта USB-C, которое вступает в силу с января 2025 года.
На данный момент iPhone SE третьего поколения, iPhone 14 и iPhone 14 Plus остаются самыми старыми телефонами с портом Lightning, которые Apple продает напрямую. Поскольку эти модели не соответствуют новым стандартам ЕС, компания решила прекратить их производство раньше, чем планировалось.
Хотя Apple могла бы перевыпустить эти устройства с портами USB-C, она выбрала другой путь и сосредоточилась на будущих моделях. Так, весной 2025 года ожидается выход iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C, экраном от края до края, улучшенной камерой и дизайном, подобным iPhone 14.
По типичному графику, модели iPhone 14 и 14 Plus оставались бы в продаже до запуска iPhone 17 следующей осенью. Таким образом, из-за новых требований Apple теряет около года продаж этих моделей в ЕС.
За пределами ЕС iPhone SE третьего поколения и серия 14, вероятно, будут оставаться в продаже до выхода нового SE и до конца 2025 года соответственно. После этого эра портов Lightning в устройствах Apple завершится окончательно.
Напомним,
Компания Apple в среду начала интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои устройства, предоставив долгожданную функцию, которая, как надеются инвесторы, поможет увеличить продажи ее последних iPhone.