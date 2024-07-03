Фил Шиллер получит роль наблюдателя OpenAI и сможет присутствовать на заседаниях совета директоров организации. Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Фил Шиллер, глава App Store и бывший директор по маркетингу, будет работать в качестве наблюдателя в совете директоров OpenAI.

Контекст

Apple и OpenAI заключили соглашение, согласно которому ChatGPT будет интегрирован в iPhone с поддержкой Apple Intelligence к концу года. Курировать эту сделку будет сотрудник Apple Фил Шиллер.

Справка

Роль наблюдателя - это неофициальная должность, которая позволит Филу Шиллеру посещать встречи OpenAI и вносить в них свой вклад, как участник, но не голосовать при принятии решений. С другой стороны, OpenAI также назначил наблюдателя, который будет сопровождать представителя Apple в этом новом начинании.

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В настоящее время в партнерстве не участвуют никакие деньги, хотя ожидается, что Apple в будущем получит процент от подписок на ChatGPT, сделанных через ее платформы.

Дополнение

Роль наблюдателя в совете директоров поставит Apple в одинаковое положение с Microsoft, крупнейшим спонсором OpenAI и основным поставщиком технологий ИИ, что может создать определенную напряженность.

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Учитывая, что основным партнером Microsoft по ИИ является OpenAI, а часть ее стратегии в области ИИ исходит от компании Альтмана, присутствие ее главного конкурента, Apple, за одним столом, где принимаются такие решения, будет непростым.

Возможно, Microsoft захочет исключить Шиллера из некоторых обсуждений, что обычно происходит на подобных встречах, когда разговоры считаются деликатными.

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