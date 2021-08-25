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Apple и Google App Store столкнулись с новой угрозой в Южной Корее

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Южная Корея собирается наложить ограничения на прибыльные магазины приложений, принадлежащих Apple Inc. и Alphabet Inc. Google. Об этом УНН сообщает со ссылкой Bloomberg.

Детали

Как сообщается, демократическая партия президента Мун Чжэ Ина использовала свое парламентское большинство, чтобы выпустить закон, запрещающий компаниям заставлять разработчиков использовать свои системы онлайн-платежей. Известно, что закон о телекоммуникационном бизнесе, скорее всего, будет принят в понедельник, когда состоится следующее полное заседания.

Цитата

"Закон грозит подорвать прибыльный поток доходов для двух крупнейших компаний Америки, контролирующих загрузки и платежи для подавляющего большинства приложений для смартфонов. Это доминирование вызвало судебные иски со стороны таких разработчиков, как Epic Games Inc., которые обвиняют Apple и Google в несправедливо высоких комиссиях и блокировании конкурирующих сервисов", - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что сейчас Apple и Google пытаются заблокировать законопроект.

Напомним

Группа американских законодателей от обеих партий внесла в Сенат Конгресса США законопроект, который предусматривает ограничение возможностей компаний Apple и Google устанавливать правила пользования их магазинами приложений, ограничивающие свободную конкуренцию.

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