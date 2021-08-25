Apple і Google App Store зіткнулися з новою загрозою в Південній Кореї

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Південна Корея збирається накласти обмеження на прибуткові магазини додатків, що належать Apple Inc. і Alphabet Inc. Google. Про це УНН повідомляє з посиланням Bloomberg.

Деталі

Як повідомляється, демократична партія президента Мун Чже Іна використовувала свою парламентську більшість, щоб випустити закон, який забороняє компаніям змушувати розробників використовувати свої системи онлайн-платежів. Відомо, що закон про телекомунікаційний бізнес, швидше за все, буде прийнятий в понеділок, коли відбудеться наступне повне засідання.

Цитата

“Закон загрожує підірвати прибутковий потік доходів для двох найбільших компаній Америки, які контролюють завантаження і платежі для переважної більшості додатків для смартфонів. Це домінування викликало судові позови з боку таких розробників, як Epic Games Inc., які звинувачують Apple і Google в несправедливо високих комісіях і блокуванні конкуруючих сервісів”, - сказано у повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що наразі Apple і Google намагаються заблокувати законопроект.

Нагадаємо

Група американських законодавців від обох партій внесла в Сенат Конгресу США законопроект, який передбачає обмеження можливостей компаній Apple і Google встановлювати правила користування їх магазинами додатків, що обмежують вільну конкуренцію.

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