Apple і Google App Store зіткнулися з новою загрозою в Південній Кореї

Apple і Google App Store зіткнулися з новою загрозою в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Південна Корея збирається накласти обмеження на прибуткові магазини додатків, що належать Apple Inc. і Alphabet Inc. Google. Про це УНН повідомляє з посиланням Bloomberg.
Деталі
Як повідомляється, демократична партія президента Мун Чже Іна використовувала свою парламентську більшість, щоб випустити закон, який забороняє компаніям змушувати розробників використовувати свої системи онлайн-платежів. Відомо, що закон про телекомунікаційний бізнес, швидше за все, буде прийнятий в понеділок, коли відбудеться наступне повне засідання.
Цитата
“Закон загрожує підірвати прибутковий потік доходів для двох найбільших компаній Америки, які контролюють завантаження і платежі для переважної більшості додатків для смартфонів. Це домінування викликало судові позови з боку таких розробників, як Epic Games Inc., які звинувачують Apple і Google в несправедливо високих комісіях і блокуванні конкуруючих сервісів”, - сказано у повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що наразі Apple і Google намагаються заблокувати законопроект.
Нагадаємо
Група американських законодавців від обох партій внесла в Сенат Конгресу США законопроект, який передбачає обмеження можливостей компаній Apple і Google встановлювати правила користування їх магазинами додатків, що обмежують вільну конкуренцію.