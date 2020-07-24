АПЛ объявила дату старта нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Пресс-служба Английской Премьер-лиги объявила о дате начала следующего сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Стартует кампания 2020-21 годов уже 12 сентября. Несмотря на то, что лига не создала полный календарь соревнований, их завершение пройдет 23 мая 2021 года.
Отметим, что полный календарь турнира станет известен после согласования с Футбольной ассоциацией, Премьер-лигой и Футбольной лигой.
Напомним, что в сезоне-2019/20, который продолжается, чемпионом Англии стал "Ливерпуль".