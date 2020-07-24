АПЛ оголосила дату старту нового сезону

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19 березня, 18:42 • 40356 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86914 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93581 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113880 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120461 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117626 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152966 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125051 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123891 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Прес-служба Англійської Прем'єр-ліги оголосила про дату початку наступного сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт АПЛ.

Стартуватиме кампанія 2020-21 років вже 12 вересня. Попри те, що ліга не створила повний календар змагань, їх завершення пройде 23 травня 2021 року.

Зазначимо, що повний календар турніру стане відомим після узгодження із Футбольною асоціацією, Прем'єр-лігою та Футбольною лігою.

Нагадаємо, що в сезоні-2019/20, який продовжується, чемпіоном Англії став "Ліверпуль".

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