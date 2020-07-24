АПЛ оголосила дату старту нового сезону

Стартуватиме кампанія 2020-21 років вже 12 вересня. Попри те, що ліга не створила повний календар змагань, їх завершення пройде 23 травня 2021 року.

Зазначимо, що повний календар турніру стане відомим після узгодження із Футбольною асоціацією, Прем'єр-лігою та Футбольною лігою.

Нагадаємо, що в сезоні-2019/20, який продовжується, чемпіоном Англії став "Ліверпуль".