Anera возобновляет гуманитарную работу в Газе после израильского авиаудара

Американская благотворительной организации Anera снова работает в Газе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В четверг американская благотворительная организация помощи беженцам на Ближнем Востоке Anera возобновила свою деятельность в Газе после временного перерыва, вызванного израильским авиаударом, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).

При полной поддержке нашей команды в Газе мы определили, что обстоятельства изменились достаточно, чтобы возобновить нашу жизненно важную гуманитарную работу в Газе - заявил президент и генеральный директор Anera Шон Кэрролл.

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