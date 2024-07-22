Андрющенко показал, как оккупанты в Мариуполе перебрасывают войска автобусами и легковушками
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе российская армия перебрасывает военных автобусами и легковушками в лагеря Мариупольско-Бердянской агломерации. Переброска войск в сторону Розовки/Пологов на выходных замедлилась вдвое.
Во временно оккупированном Мариуполе российская армия перебрасывает военных. Об этом в Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Опять большое опрокидывание автобусами и легковым транспортом
По информации Андрющенко, переброска осуществляется в лагеря Мариупольско-Бердянской агломерации.
При этом переброска в сторону Розовки/Пологов на выходных замедлилась ориентировочно вдвое.
Пока без выводов. Только факты фиксации
Напомним
Ранее партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали эвакуационную колонну, перевозившую раненых российских военнослужащих во временно оккупированном Мариуполе. Агент движения зафиксировал Камаз и три Урала забитыми ранеными военнослужащими рф. Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колонну, а замыкала их скорая помощь с военными номерами.
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