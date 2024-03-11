Американцы разделились во мнениях о том, кому бы они доверили должность президента - опрос

Мнения американцев о том, кто из двух кандидатов на высший пост, Джо Байден или Дональд Трамп, лучше справится с обязанностями президента, разделены примерно одинаково. Об этом говорится в опросе ABC News/Ipsos, передает УНН.

Детали

Опрос показал, что 36% респондентов верят, что Трамп лучше справится с руководством страной, 33% верят, что Байден справится лучше, и 30% не верят ни тому, ни другому.

Около двух третей американцев по-прежнему не одобряют действия Байдена по иммиграции и ситуации на американо-мексиканской границе, инфляции и войне между Израилем и ХАМАСом.

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Рейтинг Байдена изменился по двум вопросам - теме абортов, где его рейтинг улучшился, но демонстрирует почти равный разрыв в рейтинге, и войны между Израилем и ХАМАСом, в которой его рейтинг ухудшился.

Между тем рейтинг Трампа за время его пребывания на посту президента выше, чем у Байдена, в четырех из семи исследуемых вопросов, среди которых экономика, инфляция, иммиграция, ситуация на американо-мексиканской границе и преступность. Но его общий рейтинг эффективности все еще остается близким к рейтингу Байдена.

Согласно опросу, рейтинг Трампа среди республиканцев колеблется от 70 до 90 процентов по многим вопросам, тогда как рейтинг Байдена по тем же вопросам среди демократов колеблется от 59 до 70 процентов.

Опрос ABC News/Ipsos проводился с 8 по 9 марта и основывается на выборке из 536 взрослых респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 4-5 процентных пунктов.

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