Американский ракетный эсминец отправился в акваторию Черного моря

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Как сообщается в сообщении, эсминец будет действовать совместно с НАТО и партнерами альянса.

Напомним

В последний раз американский эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня. Тогда USS Ross принял участие в совместных военных учениях НАТО и Украины. Всего в учениях приняли участие 32 судна.

Дополнение

Накануне журнал Forbes написал об отработке американскими войсками атак на русский флот в Черном море. В них участвуют бомбардировщики B-1. По информации издания, именно этим объясняется тренировочный пролет 19 октября двух американских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве Черного моря.

19 октября пара российских истребителей ВВС Су-30, базирующихся в оккупированном Россией Крыму, провели перехват. Они летели бок о бок с самолетами во время заправки.