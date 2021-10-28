ЗМІ: бомбардувальники ВПС США відпрацьовують знищення російських кораблів

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На його думку, ця роль бомбардувальника виявилася під час навчальних польотів над Чорним морем.

Журналіст зазначає, що у 2017 році бомбардувальник B-1 був переобладнаний під нову протикорабельну ракету великої дальності (LRASM). “Пара B-1 може випустити 48 LRASM по Балтійському флоту Росії. Можливо, цього достатньо, щоби потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та союзників у регіоні”, — сказано в тексті.

Так, чотири B-1 із сьомого бомбардувального крила на базі ВПС Дайсса в Техасі на початку жовтня були дислоковані на базу Королівських ВПС у Ферфорді. 19 жовтня два бомбардувальники вилетіли на 12-годинну місію. Вони підлітали до Чорного моря. Польські, румунські та канадські ВПС відправили свої винищувачі на супровід. Журналіст пояснив, що у воєнний час бомбардувальникам може бути потрібний супровід, щоб захиститися від російських винищувачів.

Раніше

19 жовтня два винищувачі Су-30, як повідомляли ЗМІ, піднімалися над акваторією Чорного моря для супроводу двох бомбардувальників В-1В та двох літаків-заправників KC-135 ВПС США. Порушень російських кордонів допущено не було, повідомив тоді Національний центр управління обороною Російської Федерації.