СМИ: бомбардировщики ВВС США отрабатывают уничтожение российских кораблей

Детали

По его мнению, эта роль бомбардировщика проявилась во время учебных полетов над Черным морем.

Журналист отмечает, что в 2017 году бомбардировщик B-1 был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM). “Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе”, — сказано в тексте.

Так, четыре B-1 из седьмого бомбардировочного крыла на базе ВВС Дайсса в Техасе в начале октября были дислоцированы на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября два бомбардировщика вылетели на 12-часовую миссию. Они подлетали к Черному морю. Польские, румынские и канадские ВВС отправили свои истребители на сопровождение. Журналист пояснил, что в военное время бомбардировщикам может потребоваться сопровождение, чтобы защититься от российских истребителей.

Ранее

19 октября два истребителя Су-30, как сообщали СМИ, поднимались над акваторией Черного моря для сопровождения двух бомбардировщиков В-1В и двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США. Нарушения российских границ допущено не было, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.