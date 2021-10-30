Американський ракетний есмінець вирушив до акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ракетний есмінець USS Porter вирушив до акваторії Чорного моря. Про це йдеться у Twitter шостого флоту ВМС США, передає УНН.
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Як йдеться у повідомленні, есмінець діятиме спільно з НАТО та партнерами альянсу.
Нагадаємо
Востаннє американський есмінець входив до акваторії Чорного моря наприкінці червня. Тоді USS Ross взяв участь у спільних військових навчаннях НАТО та України. Загалом у навчаннях взяли участь 32 судна.
Доповнення
Напередодні журнал Forbes написав про відпрацювання американськими військами атак на російський флот у Чорному морі. У них беруть участь бомбардувальники B-1. За інформацією видання, саме цим пояснюється тренувальний проліт 19 жовтня двох американських бомбардувальників у міжнародному повітряному просторі Чорного моря.
19 жовтня пара російських винищувачів ВПС Су-30, що базуються в окупованому Росією Криму, провели перехоплення. Вони летіли пліч-о-пліч з літаками під час заправки.