Американка с двойной маткой родила дважды за два дня

Женщина имеет двойную матку, поэтому ее беременность могла быть осложненной. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Американка родила первую девочку Рокси Лейлу 19 декабря, а вторую дочь Ребел Лейкен на следующий день. Роды приняли медики в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме.

Дети развивались отдельно в каждой утробе в каждой утробе. Гетчер впервые диагностировали дидельфис матки в возрасте 17 лет. Это редкая аномалия матки. редкая аномалия матки, которая наблюдается только у 0,3% женщин.

Я думаю, это уместно, что что у них будет два дня рождения. У них обоих были свои "дома". И теперь у обоих есть свои уникальные истории рождения сказала мать двух младенцев.

Роды у Хэтчер начались на 39 неделе. Первую девочку она родила вагинальным путем, а вторую - через кесарево сечение. Это была четвертая беременность Хэтчер. До этого она рожала детей только из одной матки.

Через несколько недель после того, как Кейси узнала об этой беременности. того, как Кейси узнала об этой беременности, то заметила кровотечение и записалась на ультразвуковое исследование, поскольку у женщин с двойной маткой частота выкидышей выше.

Во время приема врачи обнаружили, что в левой матке Хэтчер формируется дополнительный плод

Конечно, был еще один ребенок. Мы просто не могли в это поверить поделилась женщина.

Кэлси призналась, что ее муж Калеб сначала не поверил, что она беременна двойней, учитывая ее особенность.