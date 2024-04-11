Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП

Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш рф". Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш рф". Есть только безусловная Формула мира, предложенная Президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода рф с территории Украины, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций", - написал Подоляк в Telegram.

По его словам, "все остальное - это лишь о желании... продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима".

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Как писали росСМИ, Турция подготовила новый проект мирного договора по решению украинско-российской войны, который предусматривает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус Украины.