Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Нидерландах десятки тысяч людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы с требованием отменить карантин для бизнеса в сфере развлечений. Организаторы акции, прошедшей под девизом Unmute us (в переводе с английского: "Включите нам звук"), ранее призвали к протестам в десяти городах страны, включая Амстердам, Гаагу, Гронинген и Маастрихт, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Походка протестующих улицами этих городов сопровождались танцевальной музыкой и выступлениями диджеев.
В конце июня клубах и дискотеках в Нидерландах было разрешено возобновить работу в стране прошло несколько фестивалей. Однако вскоре число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 начало расти, из-за чего правительство решило вернуться к карантину. В настоящее время эксперты проверяют возможность позволить кафе и ресторанам возобновить работу в ночное время уже с конца сентября. Соответствующий запрет в области гастрономии была введена в Нидерландах в середине августа сроком до 1 ноября.
Карантин в сфере развлечений в Нидерландах
По словам организаторов акции Unmute us, с помощью демонстраций они хотят привлечь внимание к проблемам бизнеса в сфере развлечений, который вот уже полтора года не может полноценно работать в Нидерландах. “Мы выступаем за 101 тыс. человек, работающих в этой сфере, и многих гостей”, — говорится на сайте акции.
“Мы должны бороться за всех молодых людей, которые испытывают сейчас психические проблемы”, — продолжают организаторы. “Мы хотим снова встречаться, смеяться и танцевать. Однако, прежде всего, мы хотим снова смотреть вперед. Потому что у нас до сих пор нет никакой перспективы”, — резюмируют они.
Первые протесты под лозунгом Unmute us прошли в Нидерландах в конце августа. По данным организаторов, тогда в них приняли участие около 70 тысяч человек, однако правительство не отреагировал на их требования.
Напомним
По меньшей мере 121 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.