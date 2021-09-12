Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Нидерландах десятки тысяч людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы с требованием отменить карантин для бизнеса в сфере развлечений. Организаторы акции, прошедшей под девизом Unmute us (в переводе с английского: "Включите нам звук"), ранее призвали к протестам в десяти городах страны, включая Амстердам, Гаагу, Гронинген и Маастрихт, передает УНН со ссылкой на DW.