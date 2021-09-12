Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113754 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126544 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110614 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109318 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138029 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121708 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161446 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143253 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172988 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 29352 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41680 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 46196 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 77171 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 36239 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126544 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138029 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304116 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270935 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113754 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121148 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161446 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118799 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118380 просмотра
Актуальное
Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч

Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч

Киев  •  УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Нидерландах десятки тысяч людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы с требованием отменить карантин для бизнеса в сфере развлечений. Организаторы акции, прошедшей под девизом Unmute us (в переводе с английского: "Включите нам звук"), ранее призвали к протестам в десяти городах страны, включая Амстердам, Гаагу, Гронинген и Маастрихт, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Походка протестующих улицами этих городов сопровождались танцевальной музыкой и выступлениями диджеев.

В конце июня клубах и дискотеках в Нидерландах было разрешено возобновить работу в стране прошло несколько фестивалей. Однако вскоре число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 начало расти, из-за чего правительство решило вернуться к карантину. В настоящее время эксперты проверяют возможность позволить кафе и ресторанам возобновить работу в ночное время уже с конца сентября. Соответствующий запрет в области гастрономии была введена в Нидерландах в середине августа сроком до 1 ноября.

Карантин в сфере развлечений в Нидерландах

По словам организаторов акции Unmute us, с помощью демонстраций они хотят привлечь внимание к проблемам бизнеса в сфере развлечений, который вот уже полтора года не может полноценно работать в Нидерландах. “Мы выступаем за 101 тыс. человек, работающих в этой сфере, и многих гостей”, — говорится на сайте акции.

“Мы должны бороться за всех молодых людей, которые испытывают сейчас психические проблемы”, — продолжают организаторы. “Мы хотим снова встречаться, смеяться и танцевать. Однако, прежде всего, мы хотим снова смотреть вперед. Потому что у нас до сих пор нет никакой перспективы”, — резюмируют они.

Первые протесты под лозунгом Unmute us прошли в Нидерландах в конце августа. По данным организаторов, тогда в них приняли участие около 70 тысяч человек, однако правительство не отреагировал на их требования.

Напомним

По меньшей мере 121 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы