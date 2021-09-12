Акція в Нідерландах проти заборони фестивалів в пандемію зібрала десятки тисяч

Деталі

Хода протестуючих вулицями цих міст супроводжувалися танцювальною музикою і виступами діджеїв.

В кінці червня клубах і дискотеках в Нідерландах було дозволено відновити роботу, в країні пройшло кілька фестивалів. Однак незабаром число заражень коронавірусом SARS-CoV-2 почала зростати, через що уряд вирішив повернутися до карантинних обмежень. В даний час експерти перевіряють можливість дозволити кафе і ресторанам відновити роботу в нічний час вже з кінця вересня. Відповідна заборона в області гастрономії була введена в Нідерландах в середині серпня терміном до 1 листопада.

Карантин у сфері розваг в Нідерландах

За словами організаторів акції Unmute us, за допомогою демонстрацій вони хочуть привернути увагу до проблем бізнесу в сфері розваг, який ось уже півтора року не може повноцінно працювати в Нідерландах. “Ми виступаємо за 101 тис. чоловік, що працюють в цій сфері, і багатьох гостей”, — йдеться на сайті акції.

“Ми повинні боротися за всіх молодих людей, які відчувають зараз психічні проблеми”, — продовжують організатори. “Ми хочемо знову зустрічатися, сміятися і танцювати. Однак, перш за все, ми хочемо знову дивитися вперед. Тому що у нас до сих пір немає ніякої перспективи”, — резюмують вони.

Перші протести під гаслом Unmute us пройшли в Нідерландах в кінці серпня. За даними організаторів, тоді в них взяли участь близько 70 тисяч осіб, проте уряд не відреагував на їхні вимоги.

Нагадаємо

Щонайменше 121 тис. людей взяли участь в акціях протесту проти санітарних пропусків у Франції в суботу.