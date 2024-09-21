Акции Novo Nordisk упали почти на 5% из-за неутешительных данных о таблетках для похудения

Акции Novo Nordisk в пятницу упали почти на 5% после того, как результаты испытания фазы 2a экспериментальной таблетки для снижения веса датского производителя лекарств monlunabant оказались ниже рыночных ожиданий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания объявила основные результаты испытания monlunabant, экспериментального препарата, который она приобрела в рамках своей покупки канадской биотехнологической компании Inversago Pharmaceuticals за 1 миллиард долларов в прошлом году.

Компания заявила на своем дне рынка капитала в марте, что, по ее ожиданиям, препарат может обеспечить потерю веса на 15% от веса тела, наравне с ее мега-блокбастером инъекцией от ожирения Wegovy.

Но в основных результатах испытаний, опубликованных в пятницу, таблетка для приема один раз в день привела к потере веса только на 6,5% после 16 недель.

Акции Novo Nordisk упали на 4,8% в пятницу, достигнув самого низкого уровня за последние пять недель.

Дополнение

Несмотря на более низкую, чем ожидалось, потерю веса, Novo Nordisk заявила, что на основе результатов испытания начнет более масштабное испытание фазы 2b для дальнейшего изучения дозировки препарата и профиля безопасности препарата в течение более длительного периода времени для мировой популяции. Согласно ее заявлению, она ожидает начать это испытание в следующем году.