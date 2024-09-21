Акції Novo Nordisk впали майже на 5% через невтішні дані про таблетки для схуднення
Київ • УНН
Акції Novo Nordisk знизились на 5% після того, як їх експериментальна таблетка для схуднення показала гірші результати, ніж очікувалося. Препарат monlunabant призвів до втрати ваги лише на 6,5% за 16 тижнів замість очікуваних 15%.
Акції Novo Nordisk у п'ятницю впали майже на 5% після того, як результати випробування фази 2a експериментальної таблетки для зниження ваги данського виробника ліків monlunabant виявилися нижчими від ринкових очікувань, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Компанія оголосила основні результати випробування monlunabant, експериментального препарату, який вона придбала в межах своєї покупки канадської біотехнологічної компанії Inversago Pharmaceuticals за 1 мільярд доларів минулого року.
Компанія заявила на своєму дні ринку капіталу в березні, що, на її очікування, препарат може забезпечити втрату ваги на 15% від ваги тіла, нарівні з її мега-блокбастером ін'єкцією від ожиріння Wegovy.
Але в основних результатах випробувань, опублікованих у п'ятницю, таблетка для прийому один раз на день призвела до втрати ваги лише на 6,5% після 16 тижнів.
Акції Novo Nordisk впали на 4,8% у п'ятницю, досягнувши найнижчого рівня за останні п'ять тижнів.
Доповнення
Попри нижчу, ніж очікувалося, втрату ваги, Novo Nordisk заявила, що на основі результатів випробування почне більш масштабне випробування фази 2b для подальшого вивчення дозування препарату та профілю безпеки препарату протягом більш тривалого періоду часу для світової популяції. Згідно з її заявою, вона очікує розпочати це випробування наступного року.