Активность вражеских дронов: воздушные силы обновили информацию об угрозах
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают об активном маневрировании вражеских БпЛА над южными и центральными областями Украины. Дроны движутся определенными маршрутами от Одесщины до Киевщины.
Вражеские дроны активно маневрируют над югом и центром Украины. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Информация свидетельствует о применении БПЛА противником с четкими направлениями движения.
В частности:
- Одесская область: дроны движутся вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области.
- Николаевщина и Одесская область: зафиксированы БпЛА, которые направлены на северо-западный курс в Винницкую область.
- Винницкая область: на юге области дроны повторяют направление вдоль молдавской границы, двигаясь на северо-запад.
- Запорожская область: активность БпЛА наблюдается на востоке, курсом на север.
- Днепропетровщина: дроны фиксируют на востоке области, с движением на север или северо-западное направление.
- Харьковщина и Полтавщина: беспилотники на границе регионов устремляются на северо-западный курс.
- Полтавщина: на востоке и севере области БпЛА движутся в сторону Черниговщины или Киевщины.
Силы противовоздушной обороны находятся в повышенной готовности, отслеживая траектории движения дронов.
Военные предупреждают об угрозе ракетных ударов из временно оккупированного Крыма8 дек. 2024, 19:56 • 7863 просмотра