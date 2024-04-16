Активная и трудолюбивая: победительница конкурса "Роби своє" развивает бизнес по выращиванию "экологических" поросят

Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє" Светлана Попитич из села Николаевка, что на Днепропетровщине, развивает бизнес по выращиванию свиней, передает УНН.

Детали

Ее проект "Разведение свиней "Свижина" стал одним из 7 победителей конкурса в Днепропетровской области в 2023 году.

Общий бюджет проекта составляет 252 800 грн, из которых 100 000 грн - грант от благотворительного фонда "МХП-Громаді". За грантовые средства Светлана приобрела поросят для дальнейшего откорма и подготовки к оплодотворению ремонтных свинок.

"Свиней выращивают по технологии "чистого питания", только растительно-зерновые корма. Такое мясо отличается экологичностью и пищевыми ценностями и имеет более высокий спрос на потребительском рынке", - рассказывают в МХП Оріль-Лідер.

Светлана планирует обеспечить мясом и салом по доступной цене местное население и внутренне перемещенных лиц в условиях военного положения напрямую от производителя.

"В нелегкое для страны время команда "МХП" продолжает помогать людям, которые стремятся работать и развивать экономику Украины. Конкурс микрогрантов "Роби своє" от фонда "МХП-Громаді" побуждает к действиям активных и трудолюбивых людей. Я горжусь такими людьми, как Светлана, которые в трудную минуту не опускают руки, а наоборот ищут возможности для развития собственного дела", - комментирует директор "Околиці Істейт" Василий Рынгач.

Отметим, что недавно "МХП-Громаді" объявил о старте нового сезона конкурса бизнес-идей "МХП-Громаді". В этом году в фонде особенно ждут заявки от ветеранов и семей защитников, которые стремятся начать или развивать собственное дело.

Подать проект можно по ссылке.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.