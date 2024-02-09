В пятницу утром активисты захватили консульство Венгрии в Венеции. Они требуют освобождения из-под стражи учительницы Иларии Салис, которую обвиняют в нападении на двух неонацистов. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тридцать членов левого социального центра Rivolta ("Восстание") заняли помещение вблизи площади Piazzale Roma в Венеции в то время, как министр юстиции Италии Карло Нордио посещал итальянский город Падую, призывая "немедленно освободить Иларию Салис".

Мы здесь, потому что хотим ее свободы, потому что этот суд является фарсом, который имеет целью лишь наказать антифашизм в государстве, где антимигрантские пограничные патрули не только не реагируют, но и способствуют, - заявили активисты.

Справочно

Салис - 39-летняя учительница начальной школы в городе Монца, а также антифашистская активистка, которой грозит до 24 лет заключения в Будапеште за предполагаемое нападение на двух неонацистов в феврале прошлого года.

В прошлом месяце снимки, на которых Салис ведут в суд Будапешта на цепи и в наручниках на руках и ногах, вызвали общественный резонанс в Италии. Этому предшествовали также неподтвержденные сообщения СМИ о неудовлетворительных условиях содержания женщины под стражей, в частности клопов, мышей, грязь и нечеловеческие наказания.

Это заставило Рим выразить протест, а премьер-министра страны Джорджу Мелони - добиться от венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что судебное разбирательство дела Салис будет справедливым и будет осуществляться в надлежащих условиях.

Семья и адвокаты женщины просят отпустить ее под домашний арест в Венгрии или Италии до завершения судебного процесса.

Напомним

8 января, в столице Италии вспыхнул скандал из-за того, что участники шествия в память об убитых в конце 70-х годов неофашистов использовали фашистское приветствие.memorialnoi-khody