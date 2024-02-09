Активісти захопили консульство Угорщини у Венеції
Київ • УНН
Активісти захопили угорське консульство у Венеції з вимогою звільнити вчительку Іларію Саліс, яку в Угорщині звинувачують у нападі на двох неонацистів.
У п’ятницю вранці активісти захопили консульство Угорщини у Венеції. Вони вимагають звільнення з-під варти вчительки Іларії Саліс, яку звинувачують у нападі на двох неонацистів. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що тридцять членів лівого соціального центру Rivolta ("Повстання") зайняли приміщення поблизу площі Piazzale Roma у Венеції в той час, як міністр юстиції Італії Карло Нордіо відвідував італійське місто Падую, закликаючи "негайно звільнити Іларію Саліс".
Ми тут, тому що хочемо її свободи, тому що цей суд є фарсом, який має на меті лише покарати антифашизм у державі, де антимігрантські прикордонні патрулі не лише не реагують, але й сприяють,
Довідково
Саліс – 39-річна вчителька початкової школи у місті Монца, а також антифашистська активістка, якій загрожує до 24 років ув’язнення у Будапешті за ймовірний напад на двох неонацистів у лютому минулого року.
Минулого місяця знімки, на яких Саліс ведуть у суд Будапешта на ланцюгу та в наручниках на руках і ногах, викликали громадський резонанс в Італії. Цьому передували також непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання жінки під вартою, зокрема клопів, мишей, бруд та нелюдські покарання.
Це змусило Рим висловити протест, а прем’єр-міністерку країни Джорджу Мелоні – домогтися від угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що судовий розгляд справи Саліс буде справедливим і здійснюватиметься в належних умовах.
Родина і адвокати жінки просять відпустити її під домашній арешт в Угорщині або Італії до завершення судового процесу.
Нагадаємо
8 січня, у столиці Італії спалахнув скандал через те, що учасники ходи в пам’ять про вбитих наприкінці 70-х років неофашистів використали фашистське вітання.memorialnoi-khody