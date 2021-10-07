Активисты рассказали, как у Терехова хвастаются ценными ремонтами

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение с УП “Харьковспецстрой” по проведению ремонта многоквартирного жилого дома. Работы выполнены, но их объем и стоимость вызывают вопросы. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, передает УНН.

Цитата

“Речь идет о текущем ремонте многоквартирного жилого дома по адресу: улица Новый Быт, 41. По данным сайта „Прозорро“, стоимость работ составила 138 тыс. грн. О выполнении этих работ отчиталась официальная страница Администрации Холодногорского района в социальных сетях”, — написали специалисты.

По их информации, был проведен ремонт нескольких приямков. Информации о других работах не указана.

“При этом в смете к этим работам стоимость материалов является завышенной. Например, стоимость одного приямка составляет от 5 до 10 тыс. грн. Или более 3 тыс. грн за 1 кв.м. Для сравнения стоимость 1 кв.м. профлиста, из которого он сделан в 8-10 раз дешевле. Цемент считают по цене 4000 грн за 1 т, хотя рыночная стоимость 2300 грн за т. Завышенная стоимость асфальтобетона, кирпича, щебня и др. Но попробуйте найти на фотографиях, которые опубликовала Администрация, работы, на которые потратили 7,6 куб.м асфальтобетона, 8,7 куб.м щебня”, — добавили в ХАЦ.

Также стоит отметить, что по смете коммунальщики вывезли более 26 куб.м. мусора, а директором КП “Харьковспецстрой” является Богдан Долина, которого обвиняют в завышении объемов ремонтных работ, отмечают антикоррупционеры.

“Глава коммунального предприятия-подрядчика, вероятно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, завысил их объем и стоимость в актах приемки выполненных работ на треть от общей стоимости работ, указанной в договоре, завладев таким образом денежными средствами на сумму почти 430 тыс. грн”, — рассказали в прокуратуре.

Дополнение

Ранее в ХАЦ сообщили, что у Терехова заказали строительство ограждения кладбища в Харькове по “космическим” ценам.

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