Активісти розповіли, як у Терехова хваляться коштовними ремонтами

Цитата

“Мова йде про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Новий Побут, 41. За даними сайту „Прозорро“, вартість робіт склала 138 тис. грн. Про виконання цих робіт відзвітувалася офіційна сторінка Адміністрації Холодногірського району у соціальних мережах”, — написали фахівці.

За їх інформацією, був проведений ремонт кількох приямків. Інформації щодо інших робіт не вказано.

“При цьому у кошторисі до цих робіт вартість матеріалів є завищеною. Наприклад, вартість одного приямку становить від 5 до 10 тис. грн. Або понад 3 тис. грн за 1 кв.м.. Для порівняння вартість 1 кв.м. профлиста, з якого він зроблений в 8-10 разів дешевше. Цемент рахують за ціною 4000 грн за 1 т, хоча ринкова вартість 2300 грн за т. Завищена вартість асфальтобетону, цегли, щебеню тощо. Але спробуйте знайти на фотографіях, які опублікувала Адміністрація, роботи, на які витратили 7,6 куб.м асфальтобетону, 8,7 куб.м щебеню”, — додали в ХАЦ.

Також варто відзначити, що за кошторисом комунальники вивезли понад 26 куб.м. сміття, а директором КП “Харківспецбуд” є Богдан Долина, якого обвинувачують у завищенні обсягів ремонтних робіт, зазначають антикорупціонери.

“Очільник комунального підприємства-підрядника, вірогідно знаючи, що виконані роботи не відповідають проєктно-кошторисній документації, завищив їхній обсяг та вартість в актах приймання виконаних робіт на третину від загальної вартості робіт, зазначеної у договорі, заволодівши таким чином грошовими коштами на суму майже 430 тис. грн”, — розповіли в прокуратурі.

Доповнення

Раніше у ХАЦ повідомили, що у Терехова замовили будівництво огорожі кладовища в Харкові за “космічними” цінами.