аксенов заявил, что Крым ночью якобы атаковали дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. КИЕВ. Во временно оккупированном Крыму заявили о двух зафиксированных беспилотниках за ночь, якобы работала вражеская ПВО, сообщил назначенный рф так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов, пишет УНН.
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"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", - рассказал он.
По его словам, они якобы летели "на малой высоте".
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При этом Telegram-канал «Крымский ветер» распространил сообщение со звуками стрельбы из пулеметов, которые слышали на севере временно оккупированного Крыма.
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Временно оккупированный полуостров Крым беспилотники атакуют не впервые. 15 июня аксенов заявил о якобы 9 зафиксированных беспилотниках в Крыму и работе вражеской ПВО.