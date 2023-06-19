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аксенов заявил, что Крым ночью якобы атаковали дроны

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. КИЕВ. Во временно оккупированном Крыму заявили о двух зафиксированных беспилотниках за ночь, якобы работала вражеская ПВО, сообщил назначенный рф так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов, пишет УНН.

аксенов заявил, что Крым ночью якобы атаковали дроны

Детали

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", - рассказал он.

По его словам, они якобы летели "на малой высоте".

Дополнение

При этом Telegram-канал «Крымский ветер» распространил сообщение со звуками стрельбы из пулеметов, которые слышали на севере временно оккупированного Крыма. 

Добавим

Временно оккупированный полуостров Крым беспилотники атакуют не впервые. 15 июня аксенов заявил о якобы 9 зафиксированных беспилотниках в Крыму и работе вражеской ПВО.

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