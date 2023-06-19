аксенов заявил, что Крым ночью якобы атаковали дроны

Детали

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", - рассказал он.

По его словам, они якобы летели "на малой высоте".

Дополнение

При этом Telegram-канал «Крымский ветер» распространил сообщение со звуками стрельбы из пулеметов, которые слышали на севере временно оккупированного Крыма.

Добавим

Временно оккупированный полуостров Крым беспилотники атакуют не впервые. 15 июня аксенов заявил о якобы 9 зафиксированных беспилотниках в Крыму и работе вражеской ПВО.



