аксьонов заявив, що Крим вночі нібито атакували дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. КИЇВ. У тимчасово окупованому Криму заявили про два зафіксованих безпілотника за ніч, нібито працювала ворожа ППО, повідомив призначений рф так званий "голова" окупованого Криму сергій аксьонов, пише УНН.
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"Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА", - розповів він.
За його словами, вони нібито летіли "на малій висоті".
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При цьому Telegram-канал «Крымский ветер» поширив повідомлення зі звуками стрілянини з кулеметів, які чули на півночі тимчасово окупованого півострову.
Додамо
Тимчасово окупований Крим безпілотники атакують не вперше. 15 червня аксьонов заявив про нібито 9 зафіксованих безпілотників в Криму та роботу ворожої ППО.