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Агрохолдинг "Кернел" обвинили в массовой подделке соглашений с пайщиками

Агрохолдинг "Кернел" обвинили в массовой подделке соглашений с пайщиками

Киев  •  УНН

 • 22939 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Общественный активист Захар Близнюк рассказал УНН, как агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского держит в кабале пайщиков и "рисует" мнимые сделки с ними.

От мошенничества людей Веревского пострадала семья даже самого Близнюка.

Цитата:

"Впервые я столкнулся с этой ситуацией, когда оказалось, что у моего покойного тестя было два гектара земельного участка. После его смерти жена узнала, что существует какое-то дополнительное соглашение, по которому он эту землю якобы передал "Кернел". Он был директором школы и подписи мог ставить много где. Выяснилось, что это дополнительное соглашение подписано не им", - рассказал он.

После этого к нему начали обращаться люди, которые оказались в такой же ситуации. Поскольку большинство людей - селяне, им не так просто пойти и обратиться в суд, видимо, на это и рассчитывает "Кернел", говорит Близнюк.

"У них там схема такая, что когда у человека есть основной договор на аренду земельного участка, и он, например, заканчивается через 5 лет, то они рисуют дополнительное соглашение. И тогда, когда основной договор заканчивается, и человек пытается кому-то другому передать землю в аренду на обработку - а так хотят сделать все, потому что в нашем районе у "Кернел" самая низкая арендная ставка - то потом как-то оказывается негаданно для человека, что существует дополнительное соглашение", - резюмировал он.

Дополнение

Недавно швейцарские СМИ сообщили о попытке "Кернел" подделать документы для международных инстанций, чтобы не возвращать долг Михаилу и Инессе Стадник в размере более чем 30 млн долларов. В случае, если подделка документов подтвердится официально - это будет означать крах репутации "Кернел" и Андрея Веревского в глазах международного сообщества, инвесторов и доноров.

"Кернел" Андрея Веревского довольно часто прибегает к нарушению законодательства. В частности, злоупотребляет опасными химикатами, в результате чего массово гибнут важные для урожайности пчелы и отравляются люди.

"Кернел"!!! За что вы нас убиваете? Люди потом болеют онкологией от этих ядов", - комментируют в соцсетях деятельность "Кернел".

Добавим, что "Кернел" выпускает популярное среди украинцев подсолнечное масло: Чумак, Стожар и Щедрый дар.

Правда, украинцам отечественные производители продают масло по цене вдвое выше, чем в Польше.

С начала года подсолнечное масло в Украине подорожало на 46%.

К слову

В 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает, как "Кернел" выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.

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