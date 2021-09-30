Агрохолдинг “Кернел” звинуватили у масовій підробці угод з пайовиками

Від шахрайства людей Веревського постраждала родина навіть самого Близнюка.

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“Вперше я зіштовхнувся з цією ситуацією, коли виявилося, що у мого вже покійного тестя було два гектари земельної ділянки. Після його смерті дружина дізналася, що існує якась додаткова угода, за якою він цю землю начебто передав "Кернел“. Він був директором школи і підписи міг ставити багато де. З’ясувалося, що ця додаткова угода підписана не ним”, — розповів він.

Після того до нього почали звертатися люди, які опинилися в такій самій ситуації. Оскільки більшість людей - селяни, їм не так просто піти й звернутися до суду, мабуть, на це і розраховує “Кернел”, каже Близнюк.

“У них там схема така, що коли у людини є основний договір на оренду земельної ділянки, і він, наприклад, закінчується через 5 років, то вони малюють додаткову угоду. І тоді, коли вже основний договір закінчується, і людина намагається комусь іншому передати землю в оренду на обробіток — а так хочуть зробити всі, тому що в нашому районі у "Кернел“ найнижча орендна ставка - то потім якось виявляється негадано для людини, що існує додаткова угода”, — резюмував він.

Доповнення

Нещодавно швейцарські ЗМІ повідомили про спробу “Кернел” підробити документи для міжнародних інстанцій, аби не повертати борг Михайлу та Інессі Стаднік у понад 30 млн доларів. У разі, якщо підробка документів підтвердиться офіційно — це означатиме крах репутації “Кернел” і Андрія Веревського в очах міжнародної спільноти, інвесторів та донорів.

“Кернел” Андрія Веревського доволі часто вдається до порушення законодавства. Зокрема, зловживає небезпечними хімікатами, у результаті чого масово гинуть стратегічно важливі для врожайності бджоли та отруюються люди.

“Кернел”!!! За що ви нас вбиваєте? Люди потім хворіють онкологією від цих ядів“, — коментують в соцмережах діяльність “Кернел”.

Додамо, що “Кернел” випускає популярні серед українців олії: Чумак, Стожар та Щедрий дар.

Щоправда, українцям вітчизняні виробники продають олію по ціні вдвічі вищій, ніж у Польщі.

З початку року олія в Україні здорожчала на 46%.

До слова

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.