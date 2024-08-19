"Агентство оборонных закупок" закупило более полутора сотен пикапов Great Wall Wingle 5 для ВСУ
Киев • УНН
"Агентство оборонных закупок" Минобороны поставило 154 пикапа Great Wall Wingle 5 для ВСУ через Prozorro. Автомобили отвечают техническим требованиям и стоили 996 тыс. грн за единицу, общая сумма контрактов-153 млн грн.
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны уже поставило для военных 154 пикапа Great Wall Wingle 5 по результатам закупок в системе Prozorro. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
детали
В ведомстве подчеркивают, что авто соответствует всем техническим требованиям, утвержденным Министерством обороны Украины.
Также пикапы и другой транспорт на базе шасси этой модели допущены к эксплуатации Министерством обороны и активно используются подразделениями Сил обороны Украины.
В тендерах на закупку пикапов соревновалось 11 участников. Поставщик одержал победу с ценой 996 тыс. грн за авто, включая НДС. Общая сумма заключенных контрактов-153 млн грн, из которых примерно 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в бюджет страны.
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В закупке пикапов для нас было критически важно убедиться в соответствии авто всем требованиям, которые передали к нам военные, и в то же время обеспечить высокую конкуренцию и максимально эффективное использование каждой гривны
Пикапы имеют полный привод и дизельный двухлитровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы, который соответствует стандарту Евро-4 и совмещен с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Автомобили могут взять на борт до 5 человек и груз массой до 1 тонны, а также способны буксировать прицеп массой 0,85 тонны. В кузове можно разместить до 4 человек личного состава и дополнительное оборудование под вооружение.
Напомним
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3e и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, являющуюся частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.