"Агенты ФБР под прикрытием могут выдавать себя за журналистов", - Министерство юстиции США

Документ полностью оправдывает действия агента ФБР, который выдавал себя в 2007 году за редактора информационного агентства AP (American Press). С помощью этой уловки он тогда завоевал доверие и разоблачил подростка, который терроризировал свою школу вблизи Сиэтла (штат Вашингтон) угрозами взрыва. Впоследствии он был осужден.

Прошлым летом правила получения разрешений на работу под журналистским прикрытием агентами ФБР были конкретизированы и усилены, теперь агентам в подобных случаях требуется санкция двух высших сотрудников и особой комиссии. В аппарате генерального инспектора Минюста считают, что это "существенное улучшение" прежнего порядка.

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Принятое решение "ставит под удар способность свободной прессы свободно и эффективно собирать новости и вызывает серьезные конституционные обеспокоенности", - сообщил вице-президент информагентства АР Пол Колфорд, он выразил "глубокое разочарование" итогам ведомственной проверки.

Одобренная практика "самим фактом своего существования угрожает усилить недоверие к репортерам, подорвать репутацию журналистов и отбить охоту к сотрудничеству в источников и правдоискателей, имеющих основания опасаться, что их контакты в СМИ - на самом деле агенты под прикрытием", сообщает журнал US News & World Report.