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Агенти ФБР під прикриттям можуть видавати себе за журналістів — Міністерство юстиції США

Агенти ФБР під прикриттям можуть видавати себе за журналістів — Міністерство юстиції США

Київ • УНН

 • 8848 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністерство юстиції США прийшло до висновку, що агенти Федерального бюро розслідувань, проводячи операції під прикриттям, мають право видавати себе за журналістів. Такий висновок міститься у звіті генерального інспектора Мін’юсту, представленому в четвер, 15 вересня, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Документ повністю виправдовує дії агента ФБР, який видавав себе в 2007 році за редактора інформаційного агентства AP (American Press). За допомогою цього він тоді завоював довіру і викрив підлітка, який тероризував власну школу поблизу Сіетла (штат Вашингтон) погрозами вибуху. Згодом той був засуджений.

Минулого літа правила отримання дозволів на роботу під журналістським прикриттям агентами ФБР були конкретизовані і посилені, тепер агентам в подібних випадках потрібна санкція двох вищих співробітників і особливої ​​комісії. В апараті генерального інспектора Мін’юсту вважають, що це “суттєве поліпшення” колишнього порядку.

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“Прийняте рішення ставить під удар здатність вільної преси вільно і ефективно збирати новини і викликає серйозні конституційні стурбованості,” — повідомив віце-президент інформагенції АР Пол Колфорд. Він висловив “глибоке розчарування” підсумками відомчої перевірки.

Схвалена практика “самим фактом свого існування загрожує посилити недовіру до репортерів, підірвати репутацію журналістів і відбити охоту до співпраці у джерел і правдошукачів, що мають підстави побоюватися, що їх контакти в ЗМІ — насправді агенти під прикриттям,” — повідомляє журнал U.S. News & World Report.

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