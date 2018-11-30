AFRICOM взяли на себя ответственность за авиаудары в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ответственность за авиаудары в Ливии в четверг на себя взяло Командование америко-африканских стран (AFRICOM). В результате "четвертого точного удара" у алжирской границы погибли 11 террористов "Аль-Каиды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu Agency.
“Одиннадцать членов террористической группы ”Аль-Каида“ были убиты в результате авиаударов Вооруженных сил США в юго-западной части Ливии”, — заявили в пресс-центре AFRICOM.
Также пресс-службой добавляется, что среди мирного населения нет раненых или убитых.
“В настоящее время нет никаких данных про мирных жителей, которые были бы ранены или убиты”, — добавляется в сообщении.
Ранее, в четверг, местный государственный служащий из соседнего городка Гат сообщил турецкому изданию, что “неизвестный военный самолет” поразил “движущиеся мишени” около Аль-Увейнат. Говоря анонимно, чиновник сообщил, что авиаудар убил по крайней мере 10 человек.
Напомним, Министерство обороны США в четверг объявило о планах по сокращению менее чем на 10% численности своих войск, размещенных в Африке.