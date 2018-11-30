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AFRICOM взяли на себе відповідальність за авіаудари у Лівії

AFRICOM взяли на себе відповідальність за авіаудари у Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відповідальність за авіаудари у Лівії в четвер на себе взяло Командування америко-африканських країн (AFRICOM). Унаслідок цього “четвертого точного удару” біля алжирського кордону загинуло 11 терористів “Аль-Каїди”. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецьке видання Anadolu Agency.

“Одинадцять членів терористичної групи „Аль-Каїда“ були вбиті в результаті авіаудару Збройних сил США у південно-західній частині Лівії”, — заявили у прес-центрі AFRICOM.

Також прес-службою додається, що серед мирного населення немає поранених або вбитих.

"На цей час немає ніяких даних про мирних жителів, які були б поранені або вбиті", — додається у повідомленні.

Раніше, у четвер, місцевий державний службовець із сусіднього містечка Гат повідомив турецькому виданню, що “невідомий військовий літак” уразив “рухомі мішені” біля Аль-Увейнат. Говорячи анонімно, чиновник повідомив, що авіаудар вбив принаймні 10 осіб.

Нагадаємо, Міністерство оборони США у четвер оголосило  про плани по скороченню менш ніж на 10% чисельності своїх військ, розміщених в Африці.

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