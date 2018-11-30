AFRICOM взяли на себе відповідальність за авіаудари у Лівії

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відповідальність за авіаудари у Лівії в четвер на себе взяло Командування америко-африканських країн (AFRICOM). Унаслідок цього “четвертого точного удару” біля алжирського кордону загинуло 11 терористів “Аль-Каїди”. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецьке видання Anadolu Agency.