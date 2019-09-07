Адвокат связывает обмен заключенными с решением трибунала относительно моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если б не решение Международного трибунала по морскому праву относительно украинских моряков, захваченых ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, возвращение украинских политзаключённых могло не произойти в столь короткие сроки. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат Николай Полозов в Борисполе, передаёт корреспондент УНН.
“Фактически, не желая в публичной плоскости озвучивать обстоятельство того, что Россия освобождает моряков только по решению трибунала, российские власти артикулируют это как некий обмен. Если б не было дела моряков, если б мы не смогли добиться решения Трибунала, я не уверен, что возвращение украинских политзаключённых произошло бы в столь короткие сроки”, — сказал адвокат.
Он так же сообщил, что, по его сведениям, из России в Украину вылетело 35 человек.
Напомним, 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля — “Бердянск”, “Яны Капу” и “Никополь” — и 24 находящихся украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.