Адвокат пов'язує обмін ув'язненими з рішенням трибуналу стосовно моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якщо б не вирішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків, захоплених ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, повернення українських політв’язнів могло не статися за такий короткий час. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.
“Фактично, не бажаючи в публічній площині озвучувати обставину того, що Росія звільняє моряків тільки за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як якийсь обмін. Якщо б не було справи моряків, якщо б ми не змогли добитися рішення Трибуналу, я не впевнений, що повернення українських політв’язнів відбулося б за такий короткий час”, — сказав адвокат.
Він так само повідомив, що, за його відомостями, з Росії в Україну вилетіло 35 осіб.
Нагадаємо, 25 травня в Гамбурзі було оголошено постанову Міжнародного трибуналу з морського права в справі захоплених Росією українських моряків. Згідно з ним, Росію зобов’язали звільнити три українських кораблі — “Бердянськ”, “Яни Капу” і “Нікополь” — і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.