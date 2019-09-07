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Адвокат пов'язує обмін ув'язненими з рішенням трибуналу стосовно моряків

Адвокат пов'язує обмін ув'язненими з рішенням трибуналу стосовно моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якщо б не вирішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків, захоплених ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, повернення українських політв’язнів могло не статися за такий короткий час. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.

“Фактично, не бажаючи в публічній площині озвучувати обставину того, що Росія звільняє моряків тільки за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як якийсь обмін. Якщо б не було справи моряків, якщо б ми не змогли добитися рішення Трибуналу, я не впевнений, що повернення українських політв’язнів відбулося б за такий короткий час”, — сказав адвокат.

Він так само повідомив, що, за його відомостями, з Росії в Україну вилетіло 35 осіб.

Нагадаємо, 25 травня в Гамбурзі було оголошено постанову Міжнародного трибуналу з морського права в справі захоплених Росією українських моряків. Згідно з ним, Росію зобов’язали звільнити три українських кораблі — “Бердянськ”, “Яни Капу” і “Нікополь” — і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.

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