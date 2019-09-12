Аброськин увольняется и хочет стать мэром Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал заявление об увольнении и его подпишут в ближайшее время. Впоследствии он собирается баллотироваться в мэры Мариуполя. Об этом Аброськин заявил 12 сентября на пресс-конференции ГУ НП Донецкой области в Мариуполе, сообщает УНН.
Генерал Аброськин уже написал рапорт об увольнении, но без точной даты, однако отметил, что рапорт подпишут в ближайшее время.
"Наверное всем необходимо видеть новых людей, что-то менять. Те, кто воевал, должны посмотреть на все и с другой стороны, остановиться и посмотреть, что будет дальше. Господин Бойченко (мэр Мариуполя Вадим Бойченко) сегодня в отпуске, он переживает - на выборы города пойдет Аброськин. Это точно. Я ему пообещал, поэтому так оно и будет. Бойченко или Аброськин - кто победит".
Отметим, что такое обещание Аброськин дал в 2018 году, когда призвал мэра города отстроить Кальмиусскую набережную.
До этого, Аброськин сообщал, что остается на своей должности.