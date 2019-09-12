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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81075 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105791 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112486 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120696 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149046 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Аброськин увольняется и хочет стать мэром Мариуполя

Аброськин увольняется и хочет стать мэром Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 17113 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал заявление об увольнении и его подпишут в ближайшее время. Впоследствии он собирается баллотироваться в мэры Мариуполя. Об этом Аброськин заявил 12 сентября на пресс-конференции ГУ НП Донецкой области в Мариуполе, сообщает УНН.

Генерал Аброськин уже написал рапорт об увольнении, но без точной даты, однако отметил, что рапорт подпишут в ближайшее время.

"Наверное всем необходимо видеть новых людей, что-то менять. Те, кто воевал, должны посмотреть на все и с другой стороны, остановиться и посмотреть, что будет дальше. Господин Бойченко (мэр Мариуполя Вадим Бойченко) сегодня в отпуске, он переживает - на выборы города пойдет Аброськин. Это точно. Я ему пообещал, поэтому так оно и будет. Бойченко или Аброськин - кто победит".

Отметим, что такое обещание Аброськин дал в 2018 году, когда призвал мэра города отстроить Кальмиусскую набережную.

До этого, Аброськин сообщал, что остается на своей должности.

Украинские Национальные Новости

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