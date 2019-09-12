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Аброськін звільняється і хоче стати мером Маріуполя

Аброськін звільняється і хоче стати мером Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав заяву про звільнення і її підпишуть найближчим часом. Згодом він збирається балотуватися в мери Маріуполя. Про це Аброськін заявив 12 вересня на прес-конференції ГУ НП Донецької області в Маріуполі, повідомляє УНН.

Генерал Аброськін вже написав рапорт про звільнення, але без точної дати, проте зазначив, що рапорт підпишуть найближчим часом.

"Напевне всім необхідно бачити нових людей, щось змінювати. Ті, хто воював, мають подивитися на все й з іншого боку, зупинитись та подивитись, що буде далі. Пан Бойченко (мер Маріуполя Вадим Бойченко) сьогодні у відпустці, він переживає – на вибори міста піде Аброськін. Це точно. Я йому пообіцяв, тож так воно і буде. Бойченко чи Аброськін – хто переможе".

Зазначимо, що таку обіцянку Аброськін дав у 2018 році, коли закликав мера міста відбудувати Кальміуську набережну.

До цього, Аброськін повідомляв, що залишається на своїй посаді.

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