А.Сытник: создание антикоррупционного суда начнется в Украине уже осенью

"По поводу антикоррупционного суда, действительно сам господин комиссар (Й.Хан - ред.) поднял этот вопрос. И мне кажется, это не единственный вызов, который стоит перед нами осенью. У нас вступает в силу судебная реформа и в октябре, я надеюсь будет запущено формирование нового Верховного суда", - сказал А.Сытник.

Как сообщал УНН, комиссар ЕС Й.Хан заявил, что ЕС поможет Украине в восстановлении экономики и борьбе с коррупцией.