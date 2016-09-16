А.Сытник: создание антикоррупционного суда начнется в Украине уже осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан поднял вопрос создания антикоррупционного суда в Украине, создавать его начнут все осенью. Об этом журналистам в пятницу сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"По поводу антикоррупционного суда, действительно сам господин комиссар (Й.Хан - ред.) поднял этот вопрос. И мне кажется, это не единственный вызов, который стоит перед нами осенью. У нас вступает в силу судебная реформа и в октябре, я надеюсь будет запущено формирование нового Верховного суда", - сказал А.Сытник.
Как сообщал УНН, комиссар ЕС Й.Хан заявил, что ЕС поможет Украине в восстановлении экономики и борьбе с коррупцией.