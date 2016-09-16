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А.Ситник: створення антикорупційного суду розпочнеться в Україні вже восени

А.Ситник: створення антикорупційного суду розпочнеться в Україні вже восени

Київ • УНН

 • 7671 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Хан порушив питання створення антикорупційного суду в Україні, створювати його почнуть все восени. Про це журналістам у п’ятницю повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

"З приводу антикорупційного суду, дійсно сам пан комісар (Й.Хан - ред.) підняв це питання. І мені здається, це не єдиний виклик, який стоїть перед нами восени. У нас набирає чинності судова реформа і у жовтні місяці, я сподіваюся, буде запущене формування нового Верховного суду", - сказав А.Ситник.

Як повідомляв УНН, комісар ЄС Й.Хан заявив, що ЄС допоможе Україні у відновленні економіки і боротьбі з корупцією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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