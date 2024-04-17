Китайские юани из России перестали принимать сразу несколько ведущих банков КНР, включая крупнейший ICBC. Об этом сообщают российские сми, пишет УНН.

Детали

После введения США дополнительных санкций, только мелкие китайские кредитные учреждения продолжают рисковать и сотрудничать с российскими контрагентами и посредниками.

Совет при торгово-промышленной палате рф сообщил, что расчеты за промышленные товары значительно усложнились, тогда как переводы за обычные потребительские продукты продолжают осуществляться. По данным ведомства, успешными являются лишь каждый пятый платеж.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай предостерег Пекин от поддержки России в ее агрессивной войне против Украины.