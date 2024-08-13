800 долларов за поступление на обучение и отсрочку от мобилизации: во Франковске задержали педагога за взятку у абитуриента

В Ивано-Франковске разоблачили педагога, который за взятку в 800 долларов гарантировал абитуриенту зачисление на обучение для отсрочки от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Как сообщается, разоблачен секретарь приемной комиссии, заведующий отделением государственного колледжа.

По данным следствия, подозреваемый требовал и получил 800 долларов США от местного жителя призывного возраста. За эту сумму чиновник обещал решить вопрос о зачислении его на дневную форму обучения в профессиональный колледж, который является подразделением Львовского национального университета природопользования. Это дало бы абитуриенту возможность получить отсрочку от призыва на военную службу - указали в прокуратуре.

Правоохранители задержали педагога после получения всей суммы взятки.

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Сейчас суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест и отстранил его от занимаемой должности.

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