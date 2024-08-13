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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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800 долларов за поступление на обучение и отсрочку от мобилизации: во Франковске задержали педагога за взятку у абитуриента

800 долларов за поступление на обучение и отсрочку от мобилизации: во Франковске задержали педагога за взятку у абитуриента

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 14:31  •  202 просмотра

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В Ивано-Франковске разоблачили секретаря приемной комиссии колледжа, который требовал $800 за зачисление абитуриента для отсрочки от мобилизации. Подозреваемый задержан после получения взятки, ему избран домашний арест.

В Ивано-Франковске разоблачили педагога, который за взятку в 800 долларов гарантировал абитуриенту зачисление на обучение для отсрочки от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Как сообщается, разоблачен секретарь приемной комиссии, заведующий отделением государственного колледжа.

По данным следствия, подозреваемый требовал и получил 800 долларов США от местного жителя призывного возраста. За эту сумму чиновник обещал решить вопрос о зачислении его на дневную форму обучения в профессиональный колледж, который является подразделением Львовского национального университета природопользования. Это дало бы абитуриенту возможность получить отсрочку от призыва на военную службу

- указали в прокуратуре.

Правоохранители задержали педагога после получения всей суммы взятки.

Он получил подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды

Сейчас суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест и отстранил его от занимаемой должности.

Мінекономіки назвало кількість людей, які мають відстрочку від призову5 июля 2024, 15:08 • 17513 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
ivano-frankovskИвано-Франковск
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