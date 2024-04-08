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8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 03:11  •  11149 просмотра

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Сегодня, восьмого апреля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня карликового бегемота. Ареалом обитания карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки. Впервые эти животные были описаны в 1849 году. По разным оценкам, сейчас в мире насчитывается всего лишь около двух тысяч особей карликовых бегемотов.

Сегодня, восьмого апреля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня карликового бегемота, пишет УНН.

Ареалом обитания карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки. Впервые эти животные были описаны в 1849 году британским ученым Сэмом Мортоном. Они весят в десять раз меньше чем обычные бегемоты.

Карликовые бегемоты - одиночные животные, за исключением периода спаривания. Самки каждые два года рожают одного детеныша.

Из-за беспощадного браконьерства карликовые бегемоты оказались на грани тотального вымирания. По разным оценкам, сейчас в мире насчитывается всего лишь около двух тысяч особей карликовых бегемотов. Большинство из них содержат в неволе исключительно ради сохранения популяции.

Восьмого апреля можно приобщиться к Международному дню буддизма. Событие установлено в честь основателя этого религиозного течения Будды Шьякамуни, который, как считается, родился именно восьмого апреля.

Буддизм - это религиозно-философское учение, которое помогает духовно пробудиться. Появилось оно в Древней Индии, около 6 века до нашей эры. Буддизм часто называют "атеистической" религией: хотя он имеет религиозные признаки, все же в буддизме не существует Творца.

Буддизм является одной из мировых религий. Его исповедуют более 500 миллионов  жителей нашей планеты.

Также сегодня отмечается Международный день ромов. Событие было основано в 1990 году по случаю того, что именно восьмого апреля 1971 года в Лондоне был создан международный союз ромов.

Ромы, как этнос, сформировались в Древней Персии.

Сейчас в мире насчитывается около 18 миллионов ромов.

Люди, которые любят гармонию во всем, восьмого апреля могут отметить международный день фэншуй.

Фэншуй - это наука основанная на философском течении "даосизм", которая учит жить в гармонии с чакрой природы, которая расходится по телу специальными каналами. Таких каналов есть девять, их еще называют "воротами чакры". Есть несколько типов чакры из которых каждый человек может сочетать в своем теле только два. Лишь избранные могут вмещать в себе все виды чакры, что делает их неуязвимыми.

Фэншуй пытается использовать положительную энергию природы и нейтрализовать негативную, чтобы улучшить здоровье, благополучие человека и взаимоотношения с окружающими.

В современном понимании фэншуй - это сложная система позиционирования зданий и предметов внутри них таким образом, чтобы согласовать их положение с духовными силами для получения здоровья и счастья.

Еще одно сегодняшнее связано с гармонией души и тела - Международный день конкурсов красоты.

Относительно того, где и когда состоялся первый конкурс красоты, существуют некоторые разногласия. Согласно основной версии, первый конкурс красоты состоялся в сентябре 1888 года в бельгийском городке Спа. Победительницей стала 18-летняя Берта Сокер, которая в качестве приза получила пять тысяч бельгийских франков.

По церковному календарю сегодня День памяти святых апостолов от 70-ти Иродиона, Ерма, Руфа, Агава, Асинкрита и Флегонта.

Все они странствовали по миру и проповедовали учение Господне, имели дар исцеления и пророчества.

Именины восьмого апреля празднуют Родион, Яков, Евгений, Ярема, Юлия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
spa-belgiyaСпа, Бельгия
indiyaИндия
iranИран
londonЛондон
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