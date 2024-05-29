76 человек погибли на железной дороге с начала года

120 человек получили травмы на железной дороге с начала 2024 года. Из них-76 погибли, сообщил заместитель директора Департамента по вопросам охраны труда "Укрзализныци" Тарас Пасечник во время брифинга, передает УНН.

С начала года у нас было травмировано 120 человек, из них, к сожалению, 76 – смертельно", – сообщил он. Почти 90 процентов-это наезд подвижного состава. Остальное-поражение электрическим током - заявил Пасечник.

Представитель "Укрзализныци" указал, что из 120 несчастных случаев, которые произошли на железной дороге в этом году, пострадали шестеро детей. Двое из них-смертельно.

"Причина смертельного травмирования - это наезд подвижного состава" - указал Пасечник.

Ранее УНН сообщал, что в Белой Церкви Киевской области под поезд попал мужчина. Он скончался на месте из-за травм несовместимых с жизнью.