76 человек погибли на железной дороге с начала года

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
belaya-tserkovБелая Церковь
Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  86656 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  83028 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  101402 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  94234 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103028 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101705 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124938 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120074 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118410 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111229 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Новости по теме
76 человек погибли на железной дороге с начала года

76 человек погибли на железной дороге с начала года

  •  5804 просмотра
С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

  •  6502 просмотра
Ржавчина и пепел: разведчики показали, как уничтожают россиян и их технику на Харьковщине

Ржавчина и пепел: разведчики показали, как уничтожают россиян и их технику на Харьковщине

  •  9967 просмотра
"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

  •  10317 просмотра
За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

  •  9457 просмотра
Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

  •  9854 просмотра
Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

  •  9788 просмотра
россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

  •  10113 просмотра
Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

  •  8111 просмотра
Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

  •  8796 просмотра

Популярные

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  87338 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  122899 просмотра
В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач

В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач

  •  44898 просмотра
путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

  •  86259 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  140261 просмотра

Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  87338 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  122899 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  140261 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  177885 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  176828 просмотра

76 человек погибли на железной дороге с начала года

По словам представителя "Укрзализныци", с начала 2024 года на железной дороге погибло 76 человек, при этом 90% аварий произошли из-за наезда подвижного состава.

Общество •   •  5804 просмотра
76 человек погибли на железной дороге с начала года

С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года на водоемах Украины погибли 294 человека, в том числе 19 детей.

Общество •   •  6502 просмотра
С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

Ржавчина и пепел: разведчики показали, как уничтожают россиян и их технику на Харьковщине

Бойцы украинского подразделения "Ghost" уничтожают российских захватчиков и их технику на Харьковщине, превращая их в пепел.

Война •   •  9967 просмотра
Ржавчина и пепел: разведчики показали, как уничтожают россиян и их технику на Харьковщине

"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

710 000 граждан Украины были лишены необоснованного статуса "разыскиваемых" благодаря приложению "Резерв+".

Общество •   •  10317 просмотра
"Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине было зарегистрировано 34 210 пожаров, в результате которых 680 человек погибли и 705 получили ранения. Также зафиксировано более 15 000 пожаров в экосистемах на площади почти 12 000 гектаров, часть из которых произошли из-за российских обстрелов.

Война •   •  9457 просмотра
За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

В Киевской области активно ведется строительство фортификационных сооружений ускоренными темпами, причем за последние три месяца подрядчиками было построено больше укреплений, чем военные построили за предыдущие два года.

Война •   •  9854 просмотра
Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию разрушенных школ и детских садов в Украине, включая обустройство бомбоубежищ.

Война •   •  9788 просмотра
Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

россия планирует повысить корпоративный подоходный налог с 20% до 25%, а подоходный налог с физических лиц для лиц с высоким доходом с 15% до 22%, начиная с 2025 года, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный войной в Украине.

Экономика •   •  10113 просмотра
россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ

Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле.

Криминал и ЧП •   •  8111 просмотра
Табак для кальянов на более чем миллион гривен: жителю Киевской области сообщили о подозрении в незаконной торговле

Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

По состоянию на 28 мая уровень воды в верховьях Днестровского гидроузла не является критическим, и ситуация стабилизировалась.

Общество •   •  8796 просмотра
Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась